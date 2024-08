Chien qui hésite se fait couler un bain et décide de choisir sa tenue du jour. Mais autant pour son chapeau que pour ses lunettes ou pour ses chaussures, Chien qui hésite hésite beaucoup... et finit par être rattrapé par son étourderie ! Un livre absolument réjouissant qui présente un système astucieux de roues : les lecteurs et lectrices sont invités à aider Chien qui hésite à choisir ses vêtements et accessoires - tous plus drôles les uns que les autres - jusqu'à la surprise finale : Chien qui hésite a tellement hésité que l'eau du bain a débordé ! A partir de 3 ans