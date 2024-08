CAP Accompagnement éducatif Petit enfance

Un ouvrage tout-en-un cours + entraînement pour revoir toutes les connaissances indispensables à la réussite des épreuves professionnelles du CAP AEPE : - EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant - EP2 : Exercer son activité en accueil collectif - EP3 : Exercer son activité en accueil individuelDans cet ouvrage, conçu par une équipe de professionnels et d'enseignants, vous trouverez : > plus de 116 fiches de cours illustrées par de nombreux schémas > plus de 200 QCM interactifs pour tester ses connaissances > des entraînements au format des épreuves pour s'exercer dans les conditions de l'examen > des fiches techniques et des conseils méthodologiques pour se préparer aux épreuves orales et écrites > des ressources numériques pour enrichir ses connaissances