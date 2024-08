Sociologie du commerce

Le commerce est un poste d'observation pertinent pour scruter la diffusion des marchandises, les innovations techniques sur lesquelles elle repose, mais aussi la manière dont il favorise la circulation de normes de consommation et de styles de vie auxquels les individus adhèrent. Son importance est donc à la fois économique, technique et socio-culturelle. Le livre analyse le commerce de détail comme le produit de relations entre divers éléments : les innovations apportées à l'intermédiation marchande, les cultures de consommation, les relations sociales, le travail et les travailleurs du secteur, les réglementations et l'action publique, le territoire. Ce découpage montre comment la sociologie peut se saisir de cet objet de recherche en puisant dans ses courants divers mais aussi dans d'autres disciplines des sciences sociales Ce manuel est le premier du genre consacré à ce secteur économique très ancien, en mutation sous l'effet de la transition numérique, et central dans l'existence des sociétés et de leur économie.