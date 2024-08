24 heures pour devenir expert·e en vin. Par la plus grande critique de vins au monde

Devenir un expert en vin en 24 heures, c'est possible ? Jancis Robinson, la célèbre critique britannique de vins et anienne conseillère officielle de la cave de la reine Elisabeth II, a relevé ce défi fou et vous invite à suivre une démarche simple et efficace : Comment choisir une bouteille ? Comment déguster ? Comment accorder vins et mets ? Quels vins pour quelles occasions ? Quel prix mettre dans une bouteille ? Ponctué d'exercices de dégustation et de conseils pratiques, ce petit guide à emporter partout est un condensé de tout ce que vous devez savoir sur le vin !