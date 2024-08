Le grand livre du marketing culinaire. 2e édition

L'alimentation et la restauration, emmenées par des transformations sociétales, écologiques et digitales, sont en pleine mutation. En quête d'authenticité, de créativité ou de succès, les entrepreneurs sont nombreux à se lancer dans le monde passionnant de la food. Ce livre vous donne les clés d'une stratégie marketing et innovation à la fois durable et rentable. Vous découvrirez ainsi : - Le monde de la food : alimentation, restauration et culinarité, tendances et prospective. - Les fondamentaux de la sociologie, du marketing et du design culinaires. - Le branding et le design de marque appliqués aux restaurants, aux foodservices et aux concepts alimentaires. - Les opportunités apportées par les transitions numériques et écologiques (FoodTech et alimentation durable). - Les grands principes permettant de créer, développer et promouvoir un concept food. Pour lire ce livre et plonger dans l'univers culinaire, une qualité est requise : la gourmandise. Cette nouvelle édition nous propose de nouvelles contributions et une actualisation complète.