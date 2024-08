Enseigner les habiletés sociales aux adolescents. Niveau de développement 13-18 ans avec la méthode GACS

Enseigner les habiletés sociales aux adolescents autistes ou présentant un autre trouble neurodéveloppemental est un enjeu majeur dans les établissements de prise en charge, et plus largement un enjeu de santé publique. Recommandées par la Haute Autorité de Santé, ces interventions sont appréciées des adolescents car elles se basent sur le plaisir partagé, la valorisation et sur la clarté des objectifs et du déroulement des séances. La plupart des programmes présentent cependant souvent des limitations : aspect trop théorique de certaines leçons, transposition difficile de ce qui a été appris en séance. C'est avec cette volonté de réduire ces limites que l'auteur a élaboré le programme GACS (Groupe d'Apprentissage à la Communication et à la Socialisation). Tout en proposant une acquisition de connaissances sur la vie socio-affective, le GACS se démarque en travaillant les comportements sociaux en temps réel, dans des situations et des exigences de la vie quotidienne : discussions entre pairs, activités et sorties en extérieur, tâches d'autonomie à réaliser à domicile... Pour atteindre ces objectifs, il utilise une approche scientifique des apprentissages (inspirée de l'ABA) et ergonomique (inspirée du TEACCH).