Pierre et Jean

Pierre est brun, Jean est blond ; Pierre est l'aîné, Jean le cadet ; Pierre est exalté et colérique, Jean paisible et affable. Une rivalité tacite oppose les frères Roland. Quand un ami de la famille lègue toute sa fortune au cadet sans rien accorder à l'aîné, Pierre est dévoré de jalousie et va mettre en péril l'équilibre de la famille... TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Genèse et genre de l'oeuvre - Contexte littéraire et culturel - Chronologie TOUT POUR REUSSIR - Questions sur l'oeuvre - Histoire des arts - Entraînements à la dissertation - Un exemple de prolongement et de récriture GROUPEMENTS DE TEXTES - Préfaces et manifestes sur le réalisme et le naturalisme - Les frères dans le roman du XIX ? siècle - La relation mère-fils dans le roman des XIX ? -XX ? siècles CAHIER ICONOGRAPHIQUE.