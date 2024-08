Rome et ses environs. Edition 2025-2026. Avec 1 Plan détachable

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Amateur de belles pierres, cette ville est faite pour vous. Car Rome demeure véritablement un musée à ciel ouvert. Et n'oubliez pas de jeter une pièce dans la fontaine de Trevi pour être sûr de revenir dans la Cité Eternelle. Dans Le Routard Rome, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - 3 itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (suivre le flot des soutanes pour visiter l'un des plus petits Etats souverains au monde ou encore faire ses provisions de prosciutto et de parmigiano au Mercato Trionfale...), des visites (visiter la centrale Montemartini, se balader en famille, à pied ou à vélo, sur la via Appia Antica...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 15 cartes et un plan détachable avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Rome hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.