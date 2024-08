Billionaires of Manhattan Tome 1 : Most attractive billionaire

A la mort de sa vieille voisine, Vicky est désignée porte-parole de Snickers, le chien de celle-ci. Plus surprenant encore, cette dame excentrique a légué toute sa fortune à ce petit chien. Vicky passe alors soudainement de gérante de sa boutique Etsy à membre du conseil d'administration d'une entreprise valant plusieurs milliards, avec Snickers à ses côtés. et cela déplaît énormément à Henry, le fils de sa voisine, qui a transformé cette entreprise familiale en empire commercial. Réputé aussi doué en affaires qu'au lit, Henry est un homme indéniablement séduisant tout autant qu'il est arrogant et irritant. Il pense que Vicky a manipulé sa mère et cherche à la fois à l'intimider et la séduire pour reprendre le contrôle. Mais elle en a assez de ces élites fortunées qui se croient tout permis. Son sourire envoûtant... et irrésistible... n'aura pas raison d'elle... Enfin, qui a besoin de petite culotte, de toute façon ?