Après l'assassinat tragique de ses parents, Angelo n'a pas le temps de faire son deuil. A la tête de l'une des plus puissantes mafias des Etats-Unis, il doit rassurer ses hommes en présentant une femme et une descendance afin d'assurer une succession stable. Pourtant, Angelo n'est pas dupe. Le pouvoir et l'argent ne font pas tout, personne ne voudrait de lui avec la cicatrice qui le défigure. Son unique option semble être de franchir une frontière interdite : acheter une femme aux enchères. Après avoir été enlevée, séquestrée et vendue, Alixia se réveille prisonnière d'un homme dont elle ignore les intentions. Malgré la peur, cette étudiante audacieuse et fière est convaincue d'une chose : elle s'opposera à son ravisseur, peu importe les conséquences.