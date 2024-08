Carnet chéri. Une année avec moi-même

Juliette Mallet, illustratrice et créatrice de la marque Coucou Suzette, s'est lancée avec passion dans un carnet illustré drôle et coloré façon journal intime pour s'amuser du quotidien. Au fil des saisons, elle saisit les petits riens de tous les jours et raconte ses péripéties, sa vie de famille entourée d'animaux adorés, ses angoisses, ses passions créatives, et tout ce qui la fait rire. Sous sa plume, se dessine la vie d'une jeune femme d'une trentaine d'années avec une âme d'enfant qui, en se racontant, nous raconte tou. tes.