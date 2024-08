Quand la France perd le Sud et les siens. Une histoire contemporaine par la marge

Chercher l'essence de l'histoire française contemporaine dans la marge, telle est la démarche singulière de l'auteur, car ce bas-côté raconte le centre, la République, l'Empire, lui donne un nom, le décrit dans sa splendeur et ses défauts. Celles et ceux qui habitent loin du centre, à Clichy-sous-Bois, à La Courneuve, à Vaulx-en-Velin et dans toutes les autres banlieues de France, des femmes et des hommes dépossédés du pouvoir d'écrire et d'archiver leurs vies dans un pays, une nation, une ville et une famille donnent à com-prendre l'art de gouverner la France. Ces vies françaises et étrangères sont ainsi au coeur de ce livre, pour donner à voir ce long moment contemporain, du temps des tirailleurs africains à celui de Karim Benzema, où la France perd le Sud et les siens.