Pierre Mabille et le surréalisme. Une anthologie critique (1934-1952)

L'oeuvre de Pierre Mabille va certainement surprendre. Elle fascinera d'abord ceux qui, ignorant jusqu'a son nom, s'étonneront de l'originalité d'une oeuvre restée si longtemps dans l'ombre. Elle surprendra par sa variété insoupçonnée, croisant la science, la philosophie et l'esthétique dans les formes variées de l'essai, de la littérature et de la critique d'art. Interviews et conférences témoignent encore de son engagement profond pour le surréalisme, pour l'éclosion du merveilleux poétique tel qu'il permettrait, selon ses voeux, de changer le monde. Médecin des artistes et poètes, il sera souvent considéré comme un simple compagnon du mouvement avant que ne soit redécouverte la portée de sa collaboration aux manifestations, revues et réunions du groupe. La présente anthologie critique propose pour la première fois un vaste panorama d'écrits qui embrasse les grands enjeux de la modernité et suit les tribulations du surréalisme sur plusieurs continents. A l'intersection de la biologie, de l'anthropologie, de l'art et des ésotérismes, ses textes trouvent leur place dans l'histoire intellectuelle et artistique des avant-gardes du XXe siècle.