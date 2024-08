La fille qui creusait un trou dans la forêt

Parfois, la mort rend la vie un peu compliquée. Aleyna ne dira pas le contraire. Depuis que son frère Ezel a disparu en montage un an auparavant, elle n'étudie plus, ne dort plus, ne vit plus. La nuit de ses seize ans, elle croit comprendre qu'il lui demande de creuser un trou dans la forêt. Alors elle creuse, ignorant qu'Ezel, par-delà la mort, lutte pour l'en empêcher. Cette histoire est la sienne. Mais c'est aussi l'histoire de Malone, prêt à tout pour sa grand-mère, sa seule famille. C'est encore l'histoire de Rosalie et Auguste, deux amoureux clandestins du siècle dernier. L'histoire enfin de ceux qui ne sont plus mais qui continuent à nous accompagner. Avec humour et intelligence, Muriel Zürcher tisse les destins de ces personnages, qui se croisent et s'entremêlent, pour mieux se réparer. Ensemble.