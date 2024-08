Jean Lurçat. La terre, le feu, l'eau, l'air

Jean Lurçat (1892-1966) s'est illustré en tant que peintre cartonnier de tapisseries, mais sa créativité s'est aussi exprimée à travers la peinture, le dessin, la gravure, les décors de théâtre, l'écriture et l'illustration. L'artiste a également contribué au renouveau de la céramique dans les années 1950. Il compte ainsi parmi les peintres qui ont hissé au rang d'art un domaine longtemps associé à une production utilitaire, artisanale ou industrielle. L'univers de la céramique d'art ouvre à Jean Lurçat un nouvel espace de liberté qui comble son avidité créatrice durant quasiment seize années, de 1951 à 1966. Le médium devient alors l'un des maillons de son langage esthétique. Par l'exploration de fonds d'archives inédits, ce catalogue propose de faire le point sur l'édition des faïences que Lurçat réalise exclusivement à Perpignan, dans l'atelier Sant Vicens. Deux fois par an, avec une curiosité mêlée de fascination pour l'alchimie de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, il vient y émailler ses prototypes. En miroir du foyer potier de la Côte d'Azur où règne Picasso, Lurçat choisit l'héritage catalan non seulement par affinités amicales et pour la qualité de vie roussillonnaise, mais aussi en souvenir de la guerre d'Espagne qui l'a particulièrement touché. Perpignan est alors le laboratoire de ses recherches artistiques où, annuellement, il présente ses créations récentes. Grâce à leur dimension décorative et au pouvoir de l'édition numérotée, celles-ci sont entrées dans l'univers quotidien d'un large public.