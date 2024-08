Gachiakuta Tome 9

En plein affrontement contre les Vandales, les nettoyeurs apprennent qu'ils se trouvent à l'intérieur d'un composite géant qui s'apprête à s'envoler. En effet, Zodyl Typhon est plus déterminé que jamais à traverser la frontière qui sépare le bas monde de la cité des cieux. Et cela alors que, à quelques rares et mystérieuses exceptions près, tous ceux qui l'ont franchie y ont laissé la vie... Rudo et ses camarades arriveront-ils à sortir du composite avant qu'il n'atteigne le point de non-retour ?