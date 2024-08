Omula et Rema Tome 2 : La naissance d'un empire

Après leur naufrage sur la Terre - nommée Ertha sur leur planète d'origine - Omula et Rema sont recueillies par la solitaire Lupavia. Avec l'aide de l'architecte Aaxius, elle apprend aux jeunes filles qu'elle croit être des élues des Dieux, les rudiments d'une vie de mercenaires en marge de la cité d'Albalonga, dans l'attente de voir s'accomplir la destinée divine à laquelle elles sont supposément vouées. Avec les années, Rema, que sa soeur Omula a toujours refusé de considérer autrement que comme le simple clone qu'elle est, nourri une rancoeur toujours plus profonde envers sa jumelle. Le conflit opposant les jeunes filles, aussi intense que leurs propres ambitions, aura bientôt une incidence majeure sur les peuples du Latium... et sur l'histoire de l'humanité.