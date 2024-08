Les licorniers. Tome 1, Graine-de-Folie

Entrez dans un monde magique où le temps s'est arrêté. Romy est envoyée au très strict collège Cornélius suite au décès de sa mère. Jugée trop originale par certains élèves et professeurs, elle décide de s'enfuir un dimanche avant la reprise des cours. Mais son expédition la mène bien plus loin que prévu... au pays de Fatidi, le huitième jour oublié, caché entre le dimanche soir et le lundi matin ! Ce royaume de magie et de sortilèges est au bord du cataclysme. Zénitha, la reine tyrannique, veut asservir tous les habitants et enchaîner les dernières licornes sauvages à sa volonté... A moins que ne se lève une nouvelle Table Ronde, constituée non pas de chevaliers mais de licorniers : des jeunes gens au coeur pur, capables de s'allier aux farouches licornes pour sauver le royaume. Apprivoisez votre licorne et sauvez le huitième jour oublié ! Une saga magique en 4 tomes : 4 licornes sauvages, 4 adolescents uniques, 4 vertus à maîtriser Après le succès de Phobos, Victor Dixen revient avec une nouvelle série jeunesse inédite en bande dessinée ! Cette histoire fantastique, riche en péripéties, offre un univers à la magie unique et une galerie de personnages bien incarnés. Des contes de Grimm aux cycles arthuriens, le récit s'inspire des légendes du passé pour nous transporter hors du temps. C'est aussi une ode à la différence, à la créativité et à la résilience : un appel à nourrir la licorne que nous avons chacun au fond de nous. Un premier tome réussi avec un dessin soigné et une héroïne courageuse, qui va s'affirmer et gagner le coeur des lecteurs.