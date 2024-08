Montaigne, La Boétie. Une ténébreuse affaire

Montaigne et La Boétie : une amitié devenue image d'Epinal. Il y a eu des doutes, pourtant, on a parlé d'empoisonnement, de trahison, etc. Philippe Desan, spécialiste internationalement connu de Montaigne, se fait ici romancier pour offrir une autre vérité - alternative ou plus vraie que nature ? - de Montaigne. Dans ce polar éblouissant d'érudition et joyeusement iconoclaste, il s'amuse à démêler un cold case - imaginaire, mais tellement vraisemblable. Montaigne a tué La Boétie et s'est ingénié à dissimuler les traces de son forfait. Aujourd'hui, un universitaire mène l'enquête. 53 chapitres courts et vifs, tous très localisés dans le temps et dans l'espace, racontent chacun un épisode à la fois séparé et étroitement lié au fil de la narration, comme les pièces d'un puzzle diaboliquement agencé. Presque tout est vrai - difficile de ne pas être tenté de vérifier... Avec cette reconstitution experte de la vie de Montaigne et de l'ambiance du temps, Philippe Desan se joue du lecteur et s'en prend au monument universellement célébré de l'honnête homme humaniste, avec une irrévérence ravageuse et croustillante, sous les dehors de l'apparat académique, du sérieux de l'enquête historique et de la vraisemblance du cold case. Son livre a plusieurs facettes : - Document historique : la 1e partie se déroule du vivant de Montaigne, de 1559 à sa mort en 1592. La 2e partie compte 9 épisodes très localisés, entre 1614 et 1933, très minutieusement documentés et restituant l'atmosphère de la vie au XVIe siècle, avec des ajouts de fiction strictement limités (le meurtre de La Boétie, et, peut-être ? , la relation adultère de Montaigne avec la femme de son ami), - roman policier : la 3e partie est un cold case, enquête menée par un universitaire qui se sert des éléments mis en place dans les parties précédentes, - satire : de l'icône vénérée de l'humanisme, il montre une face moins connue - celle du Montaigne intrigant politique, coureur, menteur, etc. Le livre s'amuse aussi des usages universitaires et de la vénération convenue qui s'attache à la figure des grands hommes.