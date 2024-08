Capuche blanche

Un jour, White Hood, une adolescente isolée, secourt le dernier loup du pays, chassé par les hommes, affamé et blessé. La jeune femme le soigne et en tombe amoureuse au point de se mettre à chasser pour lui. Entre l'héroïne et l'animal traqué dont l'instinct de prédateur se réveille, une relation complexe, passionnée et déchirante va se mettre en place...