Cuisiner veggie, je me lance !. Les premiers pas vers une alimentation végétale

Vous voulez passer à une alimentation végétarienne, vegan ou juste mettre plus de vert dans vos assiettes, mais vous ne savez pas par où commencer ? Cuisiner Veggie, je me lance est plus qu'un livre de recettes. C'est une véritable méthode qui vous guidera pas à pas à travers 11 étapes pour végétaliser vos assiettes en toute simplicité et à votre rythme : des recettes qui se déclinent en version veggie et vegan, des fi ches et des conseils pratiques pour connaître et apprendre à utiliser de nouveaux ingrédients et à remplacer la viande et autres produits d'origine animale. Cuisiner Veggie, je me lance, ce sont 200 recettes pour cuisiner plus végétal au quotidien pour toute la famille ou entre amis, et surtout bien manger veggie sans se priver !