En perte de sens, Mathyas troque sa vie montréalaise de cadre dans la publicité pour celle de berger en Provence. Le chemin vers la quiétude pastorale tant désirée est jonché de durs labeurs, mais Mathyas tient bon. Il va pas à pas, malgré les épreuves et la violence, se façonner une existence nouvelle. "D'où viens-tu, berger ? " est un premier roman qui grouille de vie, cru par moments, lyrique à d'autres, politique, militant, plein d'ironie sur le système social et la folie du travail. La sieste dans les prés de Rimbaud et la mort se partagent les heures du cadran, partout ça sent le pastis et le vin rouge, ça éclabousse d'une sensibilité juste - festive et incisive. Ce livre a été adapté pour le cinéma par Sophie Deraspe sous le titre "Bergers".