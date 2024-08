En 1944, le camp de concentration de Ravensbrück compte plus de quarante mille femmes. Sur ce lieu de désolation se trouve comme une anomalie, une impossibilité : la Kinderzimmer, une pièce dévolue aux nourrissons, un point de lumière dans les ténèbres. Dans cet effroyable présent, une jeune femme survit, elle donne la vie, la perpétue malgré tout. Le roman poignant de Valentine Goby s'appuie sur des faits et es témoignages parfois difficiles à figurer. Pour en faire l'adaptation graphique, Ivan Gros a suivi un parti pris remarquable, celui de travailler à partir des centaines de dessins des déportées elles-mêmes. Il lui a fallu plus de dix années pour les réunir. Dans sa bande dessinée, un jeu subtil et bouleversant s'établit entre fiction et documents d'archives.