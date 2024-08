Petit Futé Pays Baltes. Lituanie, Lettonie, Estonie, Edition 2025

Depuis une quinzaine d'années, les trois Etats baltes (Estonie, Lituanie, Lettonie) ont écrit une nouvelle page de leur histoire. Bien décidés à transformer leur société, ils ont multiplié les infrastructures touristiques. Ces trois petits pays ont à juste titre soif de reconnaissance : Riga, magnifique avec son architecture médiévale, Vilnius, fière de ses églises considérées - notamment par Napoléon - comme les plus belles du monde et Tallinn, superbe avec sa vieille ville pittoresque. La nature est divinement conservée et la qualité de vie y est excellente. La vie est calme et tranquille. Le charme des côtes et de leurs traditions artisanales et gastronomiques n'a pas d'équivalent. Autant de raisons pour prendre le temps de visiter des destinations encore confidentielles.