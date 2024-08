Petit Futé Cameroun. Edition 2024

Communément surnommé "l'Afrique en miniature", le Cameroun, véritable terre de contrastes, fascine le voyageur par la diversité et la variété de sa végétation, de son climat et de ses ethnies. Fidèle à la formule des Country Guides, le Cameroun aborde les aspects les plus divers de ce pays d'Afrique Equatoriale. La géographie de ce pays grand comme l'Espagne y est disséquée et son histoire, mouvementée, est très largement abordée à travers les événements politiques majeurs mais aussi grâce aux biographies des personnalités camerounaises les plus célèbres. Enfin, outre les rubriques habituelles des Country Guides ("comment s'y rendre", "avant de partir", "sur place"), des thèmes aussi divers que la gastronomie, la littérature, la musique ou l'art camerounais achèvent de compléter ce large tour d'horizon camerounais.