Urgences - Réanimation

Les cahiers infirmiers la collection au service de l'infirmier ! Alliant la théorie de l'enseignement à la pratique centrée sur la prise en charge globale des patients les cahiers infirmiers sont pensés pour faciliter l'acquisition des connaissances indispensables à l'exercice du métier au quotidien. La collection est découpée en spécialités et chaque ouvrage est structuré selon un plan identique : - Partie I - Les bases en anatomie et physiologie - Partie II - Les explorations examens cliniques et principaux examens complémentaires - Partie III - Les principaux syndromes - Partie IV - Les pathologies. La compréhension et l'acquisition des connaissances sont facilitées par une présentation tout en couleurs de nombreux tableaux illustrations photographies et une série d'encadrés : Protocole de soin Protocole d'examen Démarche clinique infirmière Raisonnement clinique partagé Pour la pratique on retiendra La pharmacologie avec les modalités d'administration des médicaments et de surveillance. Des exemples de cibles prévalentes en lien avec chaque pathologie sont proposés afin d'initier le futur professionnel aux transmissions ciblées et des situations cliniques mettent en valeur l'aspect pratique de la collection. LES AUTEURS David Naudin cadre supérieur infirmier anesthésiste adjoint au Directeur de l'Institut de Formation des Cadres de Santé de l'APHP coordonnateur du pôle numérique et de la recherche paramédicale en pédagogie du CFDC Phd en sciences de l'éducation chercheur associé au Laboratoire éducations et pratiques en santé (LEPS ER 3412) Université Paris-Sorbonne-Nord. Franck Paillard Responsable du Centre d'enseignement des soins d'urgence de Paris (CESU 75) et de formation NRBC coordonnateur des CESU de l'AP-HP. Marie-Reine Losser Anesthésiste-réanimateur professeur des universités à la faculté de médecine maïeutique et métiers de la santé à Nancy. Sous la direction de Gabriel Perlemuter professeur des universités-praticien hospitalier et Laurence Rousseau-Pitard cadre de santé paramédical infirmier.