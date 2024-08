TMS du rachis lombaire. Troubles Musculo-Squelettiques - Thérapeutiques Manuelles Scientifiques

Se plaçant parmi les pathologies le plus fréquemment traitées en médecine musculo-squelettique les douleurs lombaires sont source d'incapacités pour les patients et représente un coût majeur pour la société et les organismes sociaux. Ce livre propose une orientation nouvelle fruit d'une expérience professionnelle de plus de 30 ans de recherches de lectures scientifiques et de collaborations avec de nombreux cliniciens et chercheurs passionnés par ce domaine. Résolument simple et pratique cet ouvrage donne à travers une synthèse des éléments cliniques pertinents la ' fibre ' et a pour but de mieux soigner ou mieux soulager les patients. Pour cela cinq aspects fondamentaux des TMS lombaires seront abordés : - adopter une approche fondée sur les preuves : le système des feux de circulation ; - la douleur vertébrale : nouvelle classification des douleurs ; - réduire le risque de blessures lombaires : bien bouger avec un dos fort ; - les aspects cliniques : d'une expertise incertaine vers un diagnostic spécifique ; - les outils thérapeutiques : vers une approche multimodale indispensable. Richement illustré (schémas photos arbres diagnostiques) cet ouvrage propose une lecture facile les illustrations venant étayer le texte et à l'inverse le texte détaillant les illustrations pour une rapide compréhension du propos dans la pratique. Une vingtaine de vidéos sur les techniques de rééducation viennent également faciliter la compréhension des gestes étudiés. Cet ouvrage s'adresse aux thérapeutes manuels kinésithérapeutes chiropracteurs et ostéopathes étudiants ou professionnels mais également aux médecins spécialistes de médecine manuelle de rééducation ou de rhumatologie. Karl Vincent est Kinésithérapeute et Chiropraticien Master en Science Echographie de l' appareil locomoteur Docteur en Sciences du sport de la motricité et du Mouvement humain.