Sergio Leone. La révolution du western

192 pages de BD qui vous feront découvrir comment un Romain ambitieux et fasciné par les films est devenu l'un des plus grands réalisateurs de notre époque. Le monde se divise en deux, mon ami : ceux qui aiment Sergio Leone et ceux qui ne connaissent rien au cinéma. Leone a, en 6 films, fait passer le cinéma du classicisme à la modernité avec sa Trilogie du dollar, puis a redonné un nouveau souffle au western, avec Il était une fois dans l'Ouest. Découvrez comment il y est arrivé.