Il était plusieurs "foi". Pour répondre aux questions sur les religions

Comment parler de la religion aux plus jeunes ? Comment les aider à comprendre les convictions et les rituels de leurs camarades "pratiquants" ? Dans ce livre de référence très accessible, quatre reportages nous font découvrir la vie de garçons et de filles pratiquant pleinement l'une des quatre confessions les plus représentées en France : judaïsme, catholicisme, islam, protestantisme. Ces portraits vivants mettent en lumière les nombreuses similitudes entre les religions et nous montrent que la foi, au lieu de diviser, peut aussi rapprocher les individus au sein d'une école et d'un pays laïques. Un livre essentiel pour connaître et comprendre les religions, et favoriser le vivre-ensemble.