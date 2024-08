Fini de rire

Tous les chagrins d'amour sont supportables si on en fait une histoire. La plupart des gens possèdent un coeur, composé d'un ventricule droit et d'un gauche, d'oreillettes, de valves... Le mien est différent. C'est un modèle à complications multiples. Je l'ai d'ores et déjà légué à la science, accompagné de l'avertissement suivant : "Chère Académie, voici mon coeur. Ouvrez-le, disséquez-le, mais par pitié, ne le greffez à personne. Pas de nouvelles victimes ! "