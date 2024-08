Prépa'BAC pro Tout-en-un-Toutes les matières générales

En un seul ouvrage, toutes les matières générales des BAC PRO Tertiaires & Industriels : - Français - Histoire Géographie et enseignement moral et civique (EMC) - Mathématiques - Physique-Chimie - Economie-Droit - Economie-Gestion - Prévention Santé Environnement - Anglais > Pour chaque matière : - Un cours synthétique illustré de nombreux schémas et de cartes mentales pour mémoriser autrement - Des quiz interactifs - Des entraînements corrigés à partir de sujets de bac pro - Des enrichissements numériques variés (synthèses vocales, vidéos, cartes, presse, etc) pour approfondir ses connaissances et enrichir sa culture personnelleL'ouvrage idéal pour bien se préparer et décrocher son bac avec facilité !