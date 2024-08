Totop, psy pour monstres

Un souci ? Demandez l'aide de Totop, le seul psy pour monstres au monde ! Totop et Tiptop creusent des tunnels... quoi de plus naturel pour des taupes ? A force de creuser, les voici arrivées au Pays des Monstres. Ce drôle de pays est accueillant, mais, apparemment, ces monstres, petits et grands, ont parfois des soucis. Ca tombe bien : Totop rêve de devenir psy !