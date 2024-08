La France de la Préhistoire

Les hommes fréquentent notre territoire depuis au moins 1, 2 million d'années. Du Paléolithique jusqu'à la fin de l'Age du bronze (autour de 800 ans avant notre ère), ce livre raconte comment les différentes vagues de peuplement (Homo heidelbergensis, Neandertal puis Sapiens), venues d'Europe centrale ou du Proche-Orient, ont remodelé ce qui deviendra la France. L'angle choisi est original : des chapitres thématiques (sur le mode de vie, les industries, le traitement des morts, la violence et les inégalités sociales, le statut des femmes, les mythes et les croyances) autorisent un point de vue global sur la manière dont les sociétés ont évolué, de quelle manière elles se sont affrontées ou métissées, pour investir en définitive tout un espace géographique dont elles ont remodelé les paysages. C'est la "grande chaudière" dont parle Ernest Renan, d'où sortira plus tard la France.