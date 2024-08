Concours Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Tout-en-un Concours, Edition 2025

Cet ouvrage propose une préparation complète aux épreuves des concours d'assistant territorial et d'assistant principal territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques (Concours externe, interne, 3e concours et examen professionnel - Catégorie B). - Toutes les épreuves : - Rédaction d'une note - Questionnaire portant sur les spécialités (bibliothèque, archives, musée, documentation) - Entretien avec le jury - Epreuve écrite de langue - Epreuve orale d'informatique portant sur les multimédias - Tout le cours en fiches synthétiques. - La méthodologie pour réussir chaque épreuve. - Des QCM, exercices d'entraînement, sujets d'annales et sujets potentiels pour réviser et s'entraîner. - 23 sujets d'annales corrigés détaillés pour s'évaluer et progresser. Date des épreuves d'admissibilité : 05/2024