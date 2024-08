Emanciper ou contrôler ? Les élèves et l'école au XXIᵉ siècle

"L'école doit-elle protéger du monde et pour cela s'en séparer ? Ou, au contraire, faut-il l'ouvrir aux grands vents du dehors, au monde tel qu'il est ? " Les écoles françaises sont coupées de leur environne ment. La peur de l'autre, la culture du risque zéro, la judiciarisation de la société, le tout alimenté par le carburant des faits divers, transforment nos écoles en forteresses. Dans un essai à la première personne, étayé par des entretiens et des observations sur le terrain, Pascal Clerc interroge le fonctionnement concret des établissements scolaires. L'éducation participe d'une forme de resserrement des espaces et des esprits, elle tend à cloisonner, séparer, alors que nous aurions besoin de plus de porosité et de liens. Le contrôle des élèves se renforce sans que les dimensions pédagogique, sociale et politique de ces évolutions soient interrogées. Cette étude inédite de la dimension géographique des établissements éclaire de manière singulière les événe-ments récents qui ont bousculé notre système éducatif.