"Je n'avais pas d'avenir, et je ne m'en doutais pas" : ainsi Ourika résume-t-elle sa terrible position, celle d'une jeune femme noire qui grandit dans une France blanche, au tournant du XIX ? siècle. A quoi sert-il d'avoir tous les dons de l'esprit et du coeur, quand la société vous rejette ? Claire de Duras convoque le meilleur du romantisme : une grande intelligence du sentiment et la force de sa conscience politique, lucide et indignée. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'autrice - Contexte historique et littéraire - Genèse et genre de l'oeuvre - Structure et personnages - Chronologie et carte mentale TOUT POUR REUSSIR - Explications linéaires guidées - Histoire des arts - Education aux médias et à l'information - Sujet d'entraînement - Commentaire guidé - Termes d'analyse GROUPEMENT DE TEXTES - Ecrire contre l'esclavage et le colonialisme.