Si le nom Zaru ne vous dit rien, c'est que vous n'êtes pas du coin. Depuis des décennies, nous sommes presque aussi célèbres que le père Noël, mais dans un autre style. Notre arbre généalogique ressemble à un vieux roncier tout tordu. De la mauvaise herbe pour une famille de mauvaises graines. Et puis il y a moi. Le dernier des Zaru. Comme mes frères et ma soeur, j'ai une vraie tête de Zaru. C'est au niveau du comportement que ça coince. Je crois que je suis gentil. Un accident. Ca arrive. Après John et Du Voyage, Emmanuel Bourdier brosse un portrait de famille tendre et hilarant.