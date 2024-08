Rapido après le boulot

Peu d'ingrédients, faciles à trouver ! 3 étapes max 100 délicieuses recettes simples et rapides ! Plein d'idées pour cuisiner des petits plats gourmands en moins de 30 minutes ! Burgers à l'avocat, potage de la Méditerranée, one pot pasta aux légumes, risotto au chorizo et au poulet, roulades de dinde au bacon, moules au curry...