Cocottes et autres plats d'hiver

Envie d'affronter le froid avec de bons petits plats ? Découvrez 100 recettes mijotées et des plats spécial hiver, qui embaumeront votre maison d'un parfum réconfortant ! Boeuf braisé aux champignons, risotto aux cèpes et aux épinards, gratin de patates douces, quiche au fromage et à l'oignon...