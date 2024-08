Bien manger au fil de mon cycle. 40 recettes pour bien vivre avec mes hormones

Oestrogènes, progestérone, cortisol... 40 recettes pour bien vivre avec mes hormones ! 40 recettes pour adapter son alimentation à son cycle hormonal et tout comprendre sur ses besoins pour ne plus subir son cycle ! Anaïs Da Silva ouvre une nouvelle porte vers une alimentation adaptée aux 4 phases du cycle hormonal féminin (menstruelle, folliculaire, ovulatoire et lutéale), pour accompagner ses variations et fournir au corps et au mental tout ce dont ils ont besoin pour traverser chaque cycle de manière apaisée ! Découvrez comment le fait d'adapter son alimentation à chaque phase de son cycle permet de gommer les variations de sensations, d'énergie, de poids, de douleurs et de motivation !