Let's speak english !

Tu veux améliorer ton anglais, tu cherches constamment tes mots, tu te mélanges les pinceaux entre les différents temps, tu manques d'expressions faciles à utiliser dans la vie de tous les jours... Alors ce livre est fait pour toi ! Avec son humour so british, Monsieur Prof va t'aider à rafraîchir tes connaissances en anglais sans te prendre la tête. Dans ce livre tu trouveras : - Les bases de la conjugaison ; - Le vocabulaire incontournable ; - Les pièges de la grammaire et les faux amis ; - Des expressions typiques pour parler like a nativespeaker ; - Les 100 erreurs les plus fréquentes qui te trahissent. Ludique et progressif, ce programme regorge d'exercices avec leurs corrigés pour progresser rapidement et reprendre confiance. + 80 bonus audios !