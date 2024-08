Irrésistible. Déploie ton pouvoir d'attraction et deviens l'aimant de ton plus beau destin

Ce livre n'est pas qu'un livre, c'est une invitation à séduire votre destinée et à créer la magie. Au cours de ma vie, face à des situations dont l'issue positive semblait impossible, j'ai inscrit dans le présent les perspectives d'un futur qui aille dans mon sens. Comme on écrit un livre dont on choisirait les conclusions mais jamais les étapes ni les péripéties, j'ai écrit ma destinée. Dans cet ouvrage, je vous donne les clés pour dépasser vos blocages et adopter à votre tour la posture pour attirer à vous le plus fascinant des destins. Celui qui vous ai réservé et qui n'exclut aucun détail de ce dont vous avez toujours rêvé. Une seule question subsiste : êtes-vous prêt ? "Je crois en la notion de rencontre avec notre destin. Un peu comme une rencontre amoureuse de chaque jour, de chaque instant"