Havenfall Tome 2 : Phoenix Flame

Maddie a sauvé Havenfall du prince d'Argent, mais le danger rôde toujours... Si elle veut protéger ce sanctuaire et tous ceux qu'elle aime, elle doit mettre fin au trafic d'âmes qui sévit depuis des années. Pour démanteler le marché noir, elle n'a pas d'autre choix que de s'aventurer dans le royaume de Fiordenkill. Mais face à sa dangereuse mission et aux secrets de famille qui refont surface, Maddie en vient à se demander : et si sauver tout le monde signifiait détruire le seul foyer qu'elle ait jamais connu ?