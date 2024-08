Mon Jardin Secret

Un joli carnet pour noter toutes ses passions, ses activités préférées... et ses secrets ! 96 pages pour noter tous ses secrets, accompagnées de jolies illustrations de vos personnages Disney préférés. On y retrouve une large variété de rubriques à remplir, avec notamment un calendrier, un répertoire, ainsi que des pages à compléter sur sa famille, ses amis, ses passions... et bien sûr : son journal intime ! De 8 à 12 ans.