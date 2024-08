Affirmation de l'Etat absolu (1492-1652)

Ce manuel dresse un tableau complet d'un siècle et demi de mutations, lentes ou violentes, souvent dramatiques, qui ont ébranlé le royaume, à l'image de l'affrontement des croyances exacerbé par les deux Réformes (catholique et protestante). Il propose une double lecture : chronologique et thématique>/strong>. Le manuel est construit sur des documents analysés, un glossaire et une chronologie complète. Sommaire du manuel : 1) La France de l'Ancien Régime : entre archaïsme et "novelletés" 2) Renaissances et Réformes 3) La monarchie, de Charles VIII à Henri II (1483-1559) 4) Des guerres de Religion au règne d'Henri IV (1565-1610) 5) Malédictions malthusiennes : le "sombre XVIIe siècle" 6) Croyances et savoirs au "siècle des saints" 7) Les années cardinales (1610-1652) 8) L'Histoire au travail : l'Etat absolu revisité par les historiens 9) Conclusion : France, Angleterre, Espagne le défi européen des monarchies.