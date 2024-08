La Constitution commentée article par article. Edition 2024-2025

Destiné aux étudiants et à tous ceux qui veulent comprendre le fonctionnement des institutions, cet ouvrage permet d'accéder directement au texte de la Constitution du 4 octobre 1958, avec des commentaires historiques, politiques et juridiques. L'analyse de la pratique des institutions et celle des jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat précisent la portée des dispositions constitutionnelles. La réélection du chef de l'Etat en 2022, suivie de peu de l'élection d'une Assemblée sans majorité de gouvernement, a ouvert une séquence inédite sous la Ve République, qui s'achève avec la dissolution du 9 juin 2024, mettant les questions constitutionnelles au centre des enjeux et des discussions politiques. Cet ouvrage s'est imposé comme une référence dans son domaine. Cette édition entièrement actualisée est conforme aux exigences de tous les examens universitaires et concours post-baccalauréat. Simon-Louis Formery est magistrat administratif honoraire. Il a longtemps enseigné le droit public et les institutions politiques à Sciences Po Paris. Avec plus de 80 références, la collection " Les Fondamentaux " propose aux étudiants les mémentos indispensables pour comprendre et mémoriser l'essentiel en droit, économie, histoire et langues.