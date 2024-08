Grand cours Science Politique

6 grandes thématiques pour explorer la science politique : L'ordre politique ; Les régimes politiques ; Les comportements électoraux ; Les partis et le militantisme politique ; Les élites politiques et les politiques publiques ; La protestation politique. 24 questions pour s'interroger sur l'actualité et l'avenir. Comprendre la politique à partir des grands auteurs et des enquêtes. Et pour agir... Quelques exemples : Comment la politique se met-elle en scène ? L'Assemblée nationale est-elle représentative ? La démocratie : le pouvoir au peuple ? Peut-on envisager de nouvelles pratiques de vote ? Les partis politiques servent-ils encore à quelque chose ? Les réseaux numériques ont-ils transformé la politique ? Le rire, une arme politique ? Les grands auteurs : des classiques aux contemporains. Alexis de Tocqueville, Karl Marx, Max Weber, Norbert Elias, Hannah Arendt, Maurice Duverger, Pierre Bourdieu, Daniel Gaxie, Annick Percheron, Pierre Rosanvallon, Nonna Mayer, Anne Muxel...