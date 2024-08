Les Freak Brothers. Tome 1, Les idiots se font la malle et autres dingueries

Créés en 1968 par Gilbert Shelton, largement reconnu comme l'un des dessinateurs les plus drôles de tous les temps, les escapades rocambolesques et hilarantes des Freak Brothers sont des chefs-d'oeuvre de farce et de satire. Dans cet épisode, la première et la plus longue des aventures des Freak Brothers, nos trois pied nickelés hippies, Phineas, Freewheelin' Franklin et Fat Freddy partent avec de grands espoirs pour la Colombie, mais (comme toujours ! ) leurs plans tournent mal de la façon la plus hilarante et la plus autodestructrice qui soit. Eparpillés aux quatre coins du monde - en Ecosse, en Russie, en Afrique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient - ils parviennent à contrarier, à offenser et à agacer divers groupes de terroristes nucléaires, de trafiquants d'êtres humains, de pirates et de fanatiques religieux. Pendant ce temps, le Fat Freddy's Cat, abandonné à la maison, a non seulement sa propre aventure, mais il vend même l'histoire à Hollywood !