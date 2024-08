L'être humain en management

A quelles conceptions de l'être humain les théories du management se rattachent-elles ? Cet essai tente une réponse qui relie les travaux du philosophe politique Daniel Jacques sur la tradition de pensée initiée entamée dans le sillage de la question de l'humanité de l'homme à ceux de l'épistémologue du management Richard Déry. Le management est un domaine du savoir qui s'inscrit dans le régime de vérité de la mModernité, dont les démarcations entre humain et non-humain, de même qu'entre humain et inhumain, constituent les critères pour évaluer la légitimité pour répondre à la question de l'humanité de l'homme. Aujourd'hui, pendant que la philosophie politique se met en oeuvre à travers le management, la refondation de cette discipline de la gestion repose sur la légitimité que les mécanismes de gouvernance permettent d'établir. Cet essai propose une lecture politique du management et de ses théories, ce qui justifie la recherche de légitimité - plutôt qu'une approche économique à la recherche de rentabilité ou une approche technique à la recherche d'efficacité. Dans une conception politique, le gestionnaire peut être considéré comme un acteur stratégique, mais surtout comme un acteur réflexif qui recourt à la raison pratique.