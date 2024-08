Fuck The Rules

Le plus difficile quand on travaille avec son boss sexy ? Résister à la tentation. Styliste dans une entreprise de lingerie, Lise a toujours tout donné pour son job, elle n'hésite pas à rester tard le soir et à travailler les week-ends pour perfectionner ses ensembles. Seulement voilà, Anastasia Underwear a fusionné avec une marque américaine, et certaines personnes doivent être licenciées afin d'éviter les doublons de postes. Malheureusement, l'équipe des stylistes est directement en ligne de mire, et Lise refuse de perdre sa place. Alors, même si l'ambiance au bureau est devenue irrespirable et qu'une rude compétition s'est installée entre elle et ses collègues, Lise ne lâche pas son objectif de vue. Du moins elle essaye... car quand elle croise le regard de son nouveau patron, Anthony, elle ne peut éviter de plonger dans ses yeux bleu nuit, aussi sombres qu'hypnotisants. Et lorsqu'ils se retrouvent seuls, le soir, à faire des heures supplémentaires, la tension devient insoutenable. Elle serait presque tentée de voir jusqu'où cet homme, pourtant plus âgé qu'elle, serait capable d'aller. Mais Lise est-elle vraiment prête à risquer sa carrière et son avenir pour succomber au désir... avec son boss ? A propos de l'autrice : Dès qu'elle le peut, Elena LD troque sa vie de femme active contre sa passion de l'écriture. Dans ses romans, où l'amour tient le rôle principal, ses personnages hauts en couleur n'en font souvent qu'à leur tête. " Une pépite : du slow burn, de la tension, de la sensualité, le tout mêlé à la plume addictive et captivante de l'autrice, je n'ai pu qu'adorer ma lecture ! " Lectrice Babelio